Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra'ya gönderme

Gökhan Çıra ile iki yıllık evliliğini anlaşmalı olarak sonlandıran Selin Ciğerci, eski eşine göndermede bulundu.

Geçtiğimiz hafta İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününe giden Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

İki yıllık evliliklerini 10 Eylül'de sürpriz şekilde tek celsede bitiren ikiliden Ciğerci, eski futbolcunun arkadaşlarının düğününde uzattığı zeytin dalını geri çevirmişti.

ZEYTİN DALINI KIRDI

Eski eşler, düğüne ayrı ayrı katılmıştı. Gökhan Çıra, basın mensuplarına, “Zeytin dalı uzattım. İlk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık ama barışabiliriz" demişti.

"OLMAZ"

Gökhan Çıra'nın "barışma" sinyali olarak yorumlanan açıklamasının aksine Selin Ciğerci, "Asla demem ama olmaz. İş için görüşüyoruz" karşılığını vermişti.

Bir moda programında jüri üyeliği yapan Selin Ciğerci, programın yeni konseptini duyururken Gökhan Çıra'ya da gönderme yaptı.

"NE KAYBETTİĞİNE DÖN BİR BAK"

Ciğerci, moda yarışmasının yeni konseptinin “Ne kaybettiğine dön bir bak” olduğunu dile getirdi ve yarışmacıların da buna göre hazırlandığını söyledi. Diğer jüri üyesine "Niye böyle bir konsept yaptık" diyerek gülümseyen 37 yaşındaki fenomen, “Diyelim ki eşinizden boşandınız” sözleriyle kendini hatırlattı.