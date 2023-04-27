Selin Ciğerci'den itiraflar Katıldığı programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamlarda bulunan Selin Ciğerci en sevdiği seks pozisyonunu açıkladı.

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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Ala Tokel'in YouTube'da yayınlanan programında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Tokel'in zor sorularını açık yüreklilikle cevaplayan Ciğerci cinsel ilişkide en sevdiği pozisyonu anlattı.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirdikten sonraki süreci ve ilişkilerini anlattı.

Tokel, "Cinsiyet değiştirdikten ne kadar sonra kendini kadın gibi hissetmeye başladın?" diye sordu.

"Hoş geldin dedim"

Ciğerci "Ben doğduğumdan beri öyle hissediyorum. Ameliyattan sonra direkt hoş geldin dedim" diyerek kadın olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Selin Ciğerci ilişki yaşadığı erkeklere ateşli bir şekilde dans etmeyi de çok sevdiğini söyleyen Ciğerci, "İlişkide en çok sevdiği pozisyonu da açıkladı:

"Karşımdaki mutlu olsun"

"Cinsel ilişkide her pozisyonu seviyorum. Ben karşımdakinin daha çok mutlu olabileceği olan. Benim mutlu olmam bir yere kadar. Benim karşımdakinin mutluluğu beni daha çok mutlu ediyor"