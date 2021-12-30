Selin Ciğerci'nin keyif kahvesi paylaşımına yorum yağdı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin keyif kahvesi paylaşımına ünlü isimlerden bile yorum geldi.

Sarışın olarak tanınan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci; koyu renge boyattığı saçlarıyla dikkat çekmişti.

"KEYİF KAHVESİ"

Yeni yılın son zamanlarında imaj değiştiren Selin Ciğerci son olarak bir merkezin soyunma odasında kahve keyfi yaparken çektiği görüntüleri "Yanımdaki tam bir keyif kahvesi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"YIKILSIN"

En az takipçileri kadar ünlü isimler de paylaşıma ilgi gösterdi. İrem Derici, Selin Ciğerci'ye "Kız yuh sen nasıl bir şey oldun" mesajıyla birlikte alev emojileri gönderirken; Gülben Ergen de yine alev emojileriyle "Yıkılllllllsın" yorumunda bulundu.