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    Selin Ciğerci'nin telefonu susmuyor

    Spordan sık sık paylaşımlar yapan Selin Ciğerci son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 13:54
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    Selin Ciğerci'nin telefonu susmuyor

    Futbolcu Gökhan Çıra ile ayrılıp, Beykoz'daki evinden de taşınarak yeni bir hayat başlayan Selin Ciğerci, son dönemde kendini spora verdi. Spor paylaşımları yapan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından bir isyanda bulundu.

    Telefon numarasının yayıldığını ve kendisini sürekli arayanların olduğunu söyleyen Ciğerci, herkese seslendi.

    "ÇOK AYIP"

    Selin Ciğerci paylaşımında, "Yaklaşık 10 senedir numaram aynı hiç değiştirmedim, hiç tanımadığım kargocusundan en yakınıma kadar lütfen numaramı kime verdiniz nereye yazdınız bilmiyorum ama arayanlar da hep güzel şeyler söylüyor. Kötü bir şey de yok ama bu benim özelim. İşlem yapmak mahkemelik olmak istemiyorum. Servis eden kişiye sesleniyorum lütfen sil, çok ayıp!" dedi.

    Selin Ciğerci nin telefonu susmuyor #1

    Selin Ciğerci nin telefonu susmuyor #2

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