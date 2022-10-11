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    Selin Yeninci, sütyensiz

    Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu Selin Yeninci tarzıyla yine olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 07:16
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 07:21
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    Selin Yeninci, sütyensiz

    Selahattin Paşalı, Erol Babaoğlu ve Selin Yeninci gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kurak Günler filmi Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.

    Festival sonunda 9 ödül alan filmin oyuncuları da festivale katılım gösterdi.

    Yine iddialı

    Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hafızalara kazınan Selin Yeninci festivalde iddialı tarzıyla dikkat çekti. Saniye karakteriyle hayran kitlesini artıran Yeninci beyaz ceketinin altına hiçbir şey giymedi.

    Sütyensiz tarzıyla hayranlarından beğeni alan Selin Yeninci'ye beğeni yağdı.

    Ünlü oyuncu daha önce burun estetiği yaptırarak gündeme gelmişti.

    Selin Yeninci, sütyensiz #1

     

    Selin Yeninci, sütyensiz #2

    Selin Yeninci, sütyensiz #3

    Selin Yeninci, sütyensiz #4


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