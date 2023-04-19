Sema Şimşek oğluyla poz verdi Eski mankenlerden Sema Şimsek'in oğlu Rüzgar annesinin boyunu geçti.

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2012 yılında 10 yıllık evliliklerini bitiren oyuncu Burak Hakkı ile emekli manken Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar büyüdü.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Sema Şimşek'in oğluyla ile paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

Burak Hakkı, "Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu" demişti.

"Toprakla uğraşmak ayrı bir zevk"

Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı, "Oğlum doğduğunda ona bir şey bırakmak istedim açıkçası. Böyle bir yatırım yaptım, sonra ağaçları diktim. Toprakla uğraşmak ayrı bir zevk veriyor insana. Ben hep söylüyorum benim orada küçük dertlerim var ama küçük. Büyük işlerim var çok büyük..." açıklamasını yapmıştı.