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    Serap Paköz, kızını paylaştı

    Serap Paköz kızı Ceren Ezgü'yü paylaşınca herkes "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:07
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    Serap Paköz, kızını paylaştı

    'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, son haliyle olay olmuştu.

    Eleştirileri umursamadı

    Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada son görüntüsünü paylaşan Paköz'e eleştiri yağmıştı. Değişimi ile dikkat çeken ünlü televizyoncuyu görenler tanımakta güçlük çekmişti. Tepkileri umursamayan Serap Paköz yeni görüntüsüne alıştı.

    Serap Paköz, kızını paylaştı #1

    "Abla-kardeş gibisiniz"

    Son olarak kızı Ceren Ezgü'yle pozunu paylaşan sunucuya, "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.

    Bazı takipçileri ise estetiklere gönderme yaparak "Kızınız yanınızda yaşlı kalmış." dedi.

    Serap Paköz, kızını paylaştı #2


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