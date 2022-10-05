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- Serap Paköz, kızını paylaştı
Serap Paköz, kızını paylaştı
Serap Paköz kızı Ceren Ezgü'yü paylaşınca herkes "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yaptı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2022 - 09:32
- Güncelleme : 05.10.2022 - 10:07
'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, son haliyle olay olmuştu.
Eleştirileri umursamadı
Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada son görüntüsünü paylaşan Paköz'e eleştiri yağmıştı. Değişimi ile dikkat çeken ünlü televizyoncuyu görenler tanımakta güçlük çekmişti. Tepkileri umursamayan Serap Paköz yeni görüntüsüne alıştı.
"Abla-kardeş gibisiniz"
Son olarak kızı Ceren Ezgü'yle pozunu paylaşan sunucuya, "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.
Bazı takipçileri ise estetiklere gönderme yaparak "Kızınız yanınızda yaşlı kalmış." dedi.