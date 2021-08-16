Serap Paköz'ün son hali

Bir dizi estetik operasyon geçiren ünlü sunucu Serap Paköz, bandajları çıkar çıkmaz son halini takipçileri ile paylaştı.

Ekranların sevilen sunucusu Serap Paköz, geçtiğimiz ay estetik operasyonu için bıçak altına yatmış, iyileşme sürecini Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ünlü sunucu, ameliyatın izleri iyileşince son halini de paylaşmayı ihmal etmedi.

"PHOTOSHOP YOK"

Seda Sayan'ın yaptırdığı operasyonu canlı yayınlayarak meşhur ettiği 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, son halini "Photoshop'suz" notuyla paylaştı.

55 yaşındaki sunucunun doğal halinin daha güzel olduğunu savunan takipçileri, yapılan operasyonlara tepki gösterdi.