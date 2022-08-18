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    Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım

    49 yaşındaki Seray Sever, ikizleriyle yeni fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 07:30
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    Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım

    5 ay önce ikiz kızlarına kavuşan Seray Sever, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

    Ünlü sunucu zaman zaman kızları ile vakit geçirdiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

    Yeni poz

    Sever, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Yayınladığı fotoğraflara "Aşklarım Alya ve Sofia" notunu düştü.

    Sever'in 5 aylık sevimli kızlarına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler, 'Annelik çok yakışmış', 'Allah nazarlardan saklasın' gibi yorumlarda bulundu.

    Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım #1

    Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım #2


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