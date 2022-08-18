Seray Sever’den kızlarıyla yeni paylaşım

49 yaşındaki Seray Sever, ikizleriyle yeni fotoğraflar paylaştı.

5 ay önce ikiz kızlarına kavuşan Seray Sever, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ünlü sunucu zaman zaman kızları ile vakit geçirdiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Yeni poz

Sever, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Yayınladığı fotoğraflara "Aşklarım Alya ve Sofia" notunu düştü.

Sever'in 5 aylık sevimli kızlarına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler, 'Annelik çok yakışmış', 'Allah nazarlardan saklasın' gibi yorumlarda bulundu.