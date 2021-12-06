Euro
15.3856
-1.25%
Dolar
13.6651
-0.96%
Altın
781.11
-1.03%
Borsa
1.97
2.21%
Bitcoin
712.457
1.49%
BTXN Coin
47.00
-4.47%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Sercan Yıldırım evlendi

    Sercan Yıldırım, nişanlısı Nihan Yönel ile hayatını birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sercan Yıldırım evlendi

    Survivor yarışmasıyla çok konuşulan eski futbolcu Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile dünyaevine girdi.

    Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.

    SURVIVOR'A GİDİYOR

    Survivor 2021 yarışmasında yer alan Sercan'ın, ocak ayının ortasında çekimlerine başlanacak Survivor All-Star Yarışması'na katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği öğrenildi.

    Sercan Yıldırım dünyaevine girdi FOTO GALERİ

    "EVLENMEK İSTİYORUM"

    Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile tanışma hikayelerini anlatmıştı:

    "Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Çok etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip, mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim."

    Sercan Yıldırım evlendi #1Sercan Yıldırım evlendi #2Sercan Yıldırım evlendi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir