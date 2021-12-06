Sercan Yıldırım evlendi

Sercan Yıldırım, nişanlısı Nihan Yönel ile hayatını birleştirdi.

Survivor yarışmasıyla çok konuşulan eski futbolcu Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile dünyaevine girdi.

Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.

SURVIVOR'A GİDİYOR

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Sercan'ın, ocak ayının ortasında çekimlerine başlanacak Survivor All-Star Yarışması'na katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği öğrenildi.

"EVLENMEK İSTİYORUM"

Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile tanışma hikayelerini anlatmıştı:

"Kardeşimin arkadaşı kafe açmıştı. Oraya gittiğimizde arabasından inerken gördüm. Çok etkilendim. Çaktırmadan fotoğrafını çekip, mekan sahibine gönderdim. 'İlkokul arkadaşım, uzaktan da akrabam' dedi. 'Akraban olsun olmasın evlenmek istiyorum' dedim."