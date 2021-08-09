Sercan Yıldırım, Nihan Yönel'e evlilik teklifi etti

Sercan Yıldırım, Nihan Yönel'e evlilik teklifi etti

Survivor 2020’de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevgilisine evlenme teklifi ettiğini duyurdu.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun zamandır yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşan Yıldırım, aşka geldi.

SABAHA KARŞI KAPISINA GİTTİ

Yıldırım, 05.17'de sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çiftin bu özel anı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sevenleri, çifti tebrik edip mutluluklar diledi.

Sercan Yıldırım, Nihan Yönel'e evlilik teklifi etti VİDEO

