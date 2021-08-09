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    Sercan Yıldırım, Nihan Yönel'e evlilik teklifi etti

    Survivor 2020’de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevgilisine evlenme teklifi ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 10:24
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    Sercan Yıldırım, Nihan Yönel'e evlilik teklifi etti

    Eski futbolcu Sercan Yıldırım, evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun zamandır yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşan Yıldırım, aşka geldi.

    SABAHA KARŞI KAPISINA GİTTİ

    Yıldırım, 05.17'de sevgilisinin kapısına dayandı ve evlilik teklifinde bulundu.

    INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

    Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran Yönel, teklifi kabul etti. Çiftin bu özel anı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Sevenleri, çifti tebrik edip mutluluklar diledi.

    Sercan Yıldırım, Nihan Yönel'e evlilik teklifi etti VİDEO

    Sercan Yıldırım, Nihan Yönel e evlilik teklifi etti #1

    Sercan Yıldırım, Nihan Yönel e evlilik teklifi etti #2

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