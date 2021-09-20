Sercan Yıldırım ve sevgilisi Nihan Yönel, mutlu günlerinden görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Eski futbolcu Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı.

Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden Sercan Yıldırım, bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

ACI KAHVESİNİ İÇTİ

Örf ve adetlere göre gerçekleşen törende Yıldırım, müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift, bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sercan Yıldırım, Nihan Yönel'i ailesinden istedi ViDEO