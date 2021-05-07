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Serdar Ortaç aşı oldu
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
- Haber Merkezi
- 07.05.2021 - 21:22
- Güncelleme : 07.05.2021 - 21:36
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından koronavirüs aşısı olduğu anları paylaştı.
BİONTECH OLDU
Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran Ortaç, tercihini Biontech'ten yana kullandı.
"ŞİFA OLSUN, BİSMİLLAH"
Ortaç, aşı olduğu anlarda "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" dedi.