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    Serdar Ortaç aşı oldu

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 21:22
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 21:36
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    Serdar Ortaç aşı oldu

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından koronavirüs aşısı olduğu anları paylaştı.

    BİONTECH OLDU

    Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran Ortaç, tercihini Biontech'ten yana kullandı.

    "ŞİFA OLSUN, BİSMİLLAH"

    Ortaç, aşı olduğu anlarda  "1. doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" dedi.

    Serdar Ortaç aşı oldu

    Serdar Ortaç aşı oldu #1

    Serdar Ortaç aşı oldu #2

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