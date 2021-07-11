Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç borçlarıyla ilgili olarak, "Durumları toparladık. Çok borcum var diyordum. Onları bitirdim şükürler olsun. Kazandıkça borçlara yatırıyorum." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle işleri iptal olduğu için zor günler geçiren Serdar Ortaç, hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İzmir'de sevenleriyle buluşan Ortaç, sahnede kaldığı yaklaşık 3 saat boyunca hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

"HEDEFİM STAR OLMAKTI, OLDUM"

Konser öncesi kuliste açıklamalarda bulunan Ortaç, "Benim hedefim star olmaktı, star oldum. Şimdi başka bir hedef arıyorum. 50 yaşından sonra yine hedef arıyorum. O yüzden herkesin bir hedefi olsun" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecini beste açısından verimli geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, saygı albümü çıkartacağını duyurdu.

Serdar Ortaç: Durumları toparladık, kazandıkça borçlara yatırıyorum ViDEO

"DURUMLARI TOPARLADIK"

Ünlü şarkıcı Ortaç, borçlarıyla ilgili de konuştu.

Borçlarını kazandıkça ödediğini belirten Serdar Ortaç, durumunu toparladığını söyledi.

"KAZANDIKÇA BORÇLARA YATIRIYORUM"

Ortaç, borçlaroyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Durumları toparladık. Çok borcum var diyordum. Onları bitirdim şükürler olsun. Kazandıkça borçlara yatırıyorum. Hem kumardan hem nafakadan. Evlilikte düğünüm sadece 1,5 milyon tutmuştu. Varken dağıttım."