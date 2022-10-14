Serdar Ortaç: Evlenmeyin

Dün akşam İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Serdar Ortaç, sahneden bekarlara seslendi.

Serdar Ortaç, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan hakkında çok sert sözler sarf etmişti. "Şeytan görsün yüzünü, ondan çocuk yapmadığım için şanslıyım" diyen Serdar Ortaç çark etti.

Türkiye'nin en ünlü ve en başarılı popçuları arasında olan serdar Ortaç, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

"Beceremedim"

Dansçısız sahneye çıkmayan ünlü popçu, sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. 5 yıl evli kaldığı eşi Chloe Loughnan’dan 2019 yılında boşanan Ortaç, dinleyicileri arasındaki evli çiftlere “Ben evliliği beceremedim, siz de beceremeyin istiyorum” diye takıldı.

"Evlilik akıl hastası işi"

Sahneden bekarları uyaran Ortaç, “Evlenmeyin, evlenince her şey çok değişiyor. Evlilik akıl hastası işi” dedi.