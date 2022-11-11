Serdar Ortaç, evlilik hakkında konuştu

Ankara'da sahne alan Serdar Ortaç, hayranlarına evliliğin ruh hastalarının işi olduğunu söyledi.

Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç, çalkantılı aşk hayatı ile gündemden düşmüyor.

5 yıl evli kaldığı eşi Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Ortaç'ın yüzü, aşktan yana bir türlü gülmedi.

Ankara'daki bir mekanda sahne alan Ortaç, dinleyicilerine aşk hayatı ile ilgili konuştu.

Eski eşi Chloe hakkında konuşan Ortaç, "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikayet mi ettim? Annem 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı, sevgilim sarışındı." dedi.

"Evlilik ruh hastalarının işi"

Konuşmasının devamında ise "Evlilik akıl ve ruh hastalarının işi." diyen Ortaç, hayranlarını şaşkına çevirdi.