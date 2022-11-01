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    Serdar Ortaç: Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçiriyorum

    Artık çok değiştiğini söyleyen ünlü popçu Serdar Ortaç, bundan sonraki hayatını sevap işleyerek geçireceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 14:50
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    Serdar Ortaç: Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçiriyorum

    Ünlü popçu Serdar Ortaç, dün akşam Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.

    2 saat sahnede kalan Ortaç, konsere başlamadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan ancak şu sıralar iyi olduğunu belirten ünlü popçu, samimi açıklamalarda bulundu.

    "Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçireceğim"

    Bundan sonraki hayatında bazı kararlar aldığını söyleyen Ortaç, "Boş zamanımda hiçbir şey yapmıyorum, Hep yatıyorum hep uyuyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum yani hep yatıyorum.

    12 yıl ya da 22 yıl yani kalan yıllarımı sevap işleyerek geçirmek istiyorum." diye konuştu.

    Serdar Ortaç: Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçiriyorum #1

    Serdar Ortaç: Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçiriyorum #2


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