Serdar Ortaç, konser sırasında sahnede düştü

Dengesini kaybederek sahnede düşen Serdar Ortaç, durumu bozuntuya vermedi, hatta eğlendi. “Ulan çok güzel şarkıydı s.çtınız içine” diyen Ortaç, aksiliklere rağmen konserini tamamlayabildi.

Bu yıl borçları nedeniyle şarkı yapamadığını söyleyen ve “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım.” açıklamasıyla gündemde olan Serdar Ortaç’ın İstanbul'daki son konserinde başına gelmeyen kalmadı.

Beşiktaş'taki Kuruçeşme Açık Hava Konser Alanı'nda sahne alan Ortaç, bir anda sahnede dengesini kaybedip yere düştü.

“Bırak ben Gülben miyim?”

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki Ortaç, ayağa kalktı ve durumu bozuntuya vermedi.

Esprilerini art arda sıralayan şarkıcı, dinleyicileri kahkahaya boğdu.

Ortaç, “Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm. Bırak ben Gülben miyim?” dedi.

Serdar Ortaç sahnede düştü VİDEO

“Ulan çok güzel şarkıydı s.çtınız içine”

Sitem eden Ortaç, tam şarkıya girecekken “Ulan çok güzel şarkıydı s.çtınız içine.” diye de ekledi.

Peşini aksilikler bırakmayan Ortaç'ın konseri sırasında ses sisteminde de arıza çıktı.