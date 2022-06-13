Petrol
120.34
-1.37%
Euro
18.084
0.40%
Dolar
17.2507
0.82%
Altın
1.029
-0.08%
Borsa
2517
-1.02%
Bitcoin
419.457
-12.65%
BTXN Coin
8.13
-10.56%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Serdar Ortaç, konser sırasında sahnede düştü

    Dengesini kaybederek sahnede düşen Serdar Ortaç, durumu bozuntuya vermedi, hatta eğlendi. “Ulan çok güzel şarkıydı s.çtınız içine” diyen Ortaç, aksiliklere rağmen konserini tamamlayabildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Ortaç, konser sırasında sahnede düştü

    Bu yıl borçları nedeniyle şarkı yapamadığını söyleyen ve “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım.” açıklamasıyla gündemde olan Serdar Ortaç’ın İstanbul'daki son konserinde başına gelmeyen kalmadı.

    Beşiktaş'taki Kuruçeşme Açık Hava Konser Alanı'nda sahne alan Ortaç, bir anda sahnede dengesini kaybedip yere düştü.

    “Bırak ben Gülben miyim?”

    Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki Ortaç, ayağa kalktı ve durumu bozuntuya vermedi.

    Esprilerini art arda sıralayan şarkıcı, dinleyicileri kahkahaya boğdu.

    Ortaç, “Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm. Bırak ben Gülben miyim?” dedi.

    Serdar Ortaç sahnede düştü VİDEO

    “Ulan çok güzel şarkıydı s.çtınız içine”

    Sitem eden Ortaç, tam şarkıya girecekken “Ulan çok güzel şarkıydı s.çtınız içine.” diye de ekledi.

    Peşini aksilikler bırakmayan Ortaç'ın konseri sırasında ses sisteminde de arıza çıktı.

    Serdar Ortaç, konser sırasında sahnede düştü #1

    Serdar Ortaç, konser sırasında sahnede düştü #2

    Serdar Ortaç, konser sırasında sahnede düştü #3


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağı yüzleri güldürecek!
    Yaşam

    Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağı yüzleri güldürecek!

    CHP'nin, 'Türkiye'nin dert haritası' raporu
    Gündem

    CHP'nin, 'Türkiye'nin dert haritası' raporu

    Görüş Bildir