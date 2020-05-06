Serdar Ortaç: Koronavirüs mahvetti bizi

Koronavirüs salgını yüzünden evinden çıkamadığını söyleyen Serdar Ortaç, isyan etti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs salgınından beri neredeyse her gün Instagram hesabından takipçileriyle buluşuyor. Ortaç, son yaptığı canlı yayında karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Evde çok sıkıldığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim. Eskisi gibi cumartesi-pazar şehirden şehre gezmek istiyorum, ne güzeldi.

Ne oldu bize? Sürekli yemek yiyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Koronavirüs mahvetti bizi! Ne yapacağız çocuklar böyle, ne olacak yani?

"UYU BABAM UYU"

17:40'ta uyanılır mı? İşsizlikten uyu babam uyu. Yemek ye, yine uyu. Instagram'da 6 saat geçir, yemek ye, uyu."

"30 MİLYONLUK EVİM ÇALIŞANLARIMIN"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen 50 yaşındaki şarkıcı, "İstinye'de 30 milyonluk evim var. Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi" şeklindeki sözlerine açıklık getirmişti: "Ortalama 30 senedir 10-15 kişi bana bakıyor. Aile yarısı onlar. Paranın bir önemi yok artık. Sağlığım olsun. Para ile yapacağım her şeyi yaptım."

CHLOE İLE HAYALLERİ VARDI

Ortaç, her ay 120 bin TL ödediği İstinye’deki villasını, eski eşi Chloe Loughnan ile oturmak için 2016 yılında 15 milyon TL’ye almıştı.