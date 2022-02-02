Serdar Ortaç: Kürtajı ben istemedim

Konser için Kıbrıs'ta bulunan Serdar Ortaç, sahne öncesi kameraların karşısına geçip merak edilenlere cevap verdi.

İlişkilerinde ve evliliklerinde mutluluğu bir türlü bulamayan Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ortaç'ın "Kaç tane çocuğum olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" şeklindeki sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü şarkıcı, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne alırken, çok konuşulan açıklamasına açıklık getirdi.

Kürtaj açıklamalarıyla gündeme gelen popçu, "Allah nasip etmedi, olacaktı dedim ama olmadı. Kısmet değilmiş dedim. Kürtajın yapılmasını ben istemedim.” ifadelerini kullandı.

"NASİP DEĞİLMİŞ"

Milliyet'te yer alan habere göre, "Baba olmak için çok geç kaldım." diyen Ortaç, "Evlat edinmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Nasip kısmet" yanıtını verdi. "Çocuk özlemini yeğenlerimle gidermeye çalışıyorum" diyen Ortaç, "Çocuklarla hep ilgileniyorum, ama kendi çocuğum olmadı. Nasip değilmiş." şeklinde konuştu.