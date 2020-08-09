Serdar Ortaç ile Seçil Gür barıştı

Serdar Ortaç ile Seçil Gür barıştı

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Seçil Gür ile bitirdiği ilişkisine ikinci şansı veren Ortaç, muhabirlerle sohbet ettiği sırada terini sildiği maskesini yüzüne takıp kullanmaya devam etti.

İrlandalı manken Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra, Seçil Gür ile yeni bir birlikteliğe adım atan Serdar Ortaç, mart ayında 1.5 ay süren ilişkisini noktalamıştı.

İkili uzun bir aradan sonra ise Bebek'te bir mekan çıkışı beraber görüntülendi.

"AFFET BENİ DEDİM, AFFETTİ"

Muhabirlerin, barışma ile ilgili sorularını yanıtlayan Ortaç, "Eşeklik ettim affet beni dedim, affetti. Kaldığımız yerden ikinci döneme başladık" dedi.

Serdar Ortaç ile Seçil Gür barıştı ViDEO

MASKEYLE TERİNİ SİLDİ

Ortaç'ın, muhabirlerin Seçil Gür ile sohbet ettiği sırada maskesini çıkarıp aynı maskeyle yüzündeki terleri silip tekrar takması da oldukça dikkat çekti.

Ortaç, çok sıcak oldu diyen Gür’e de, “Arada bir çıkar maskeni” diyerek tavsiyede bulundu.