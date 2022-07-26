Serdar Ortaç sarışından vazgeçti

Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü isimlerden Serdar Ortaç, hayalindeki kadını açıkladı.

Ünlü popçu Serdar Ortaç, “25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali”nin son gününde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı’nda konser verdi.

Dört gün süren festivalin seyirci sayısı üzerinden en kalabalık konserini veren sanatçı, “Malatya konserimi hiç unutmayacağım.” dedi.

"Annemi dinlemedim"

Konserinde hayranları ile sık sık dertleşen Serdar Ortaç, hayatına girip kendisine zarar veren kötü insanlara beddua etti. Hayatına hep sarışın kadınların girdiğini söyleyen Serdar Ortaç, “Annem hep derdi ki, esmer kızlar çok güzel olurlar. Benim sevgililerim hep sarışın oldu, karım da sarışındı. Artık esmer bir kızla evlenmek istiyorum.” dedi.