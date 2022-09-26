Serdar Ortaç'ın ihanet anısı

Ünlü popçu Serdar Ortaç, ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı.

Serdar Ortaç, ünlü oyuncu Doğu Demirkol'un sunumuyla ekrana gelen Alelade Show'un bu haftaki konuğu oldu. Programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu.

Son dönemde aşk hayatında yüzü gülmeyen Serdar Ortaç'a, programın hazır cevap bölümünde "Hiç aldatıldın mı?" sorusu yöneltildi. Ünlü şarkıcı soruya başından geçen tatsız bir anısıyla cevap verdi.

"Kızın günlüğünü buldum"

Evlenmeden önce yaşadığı ilişkide ummudığı bir olayla karşılaşan Ortaç şunları söyledi; "Bir Litvanyalı sevgilim olmuştu evlenmeden önce. Uyuduk uyandık, yatağın altında şişlik fark ettim. Kız banyoya indi. Yedinci ayımız olmuş ilişkide. Deli gibi aşığım kıza. Yatağın şiltesini bir kaldırdım bir tane günlük. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım Litvanca yazıyor bir şeyler. Dedim ki 'Şunları bir tercüme ettirsem mi?' Günlüğün fotoğrafını çektim ertesi gün tercüman buldum. Yazıları tercüme ettirdim.





"7 ay koynuma girdi"

Defterin üçüncü sayfada 'Benim burada ne işim var? Evimden gelip Türkiye'de ne yapıyorum? Bu herifle neden 6 aydır buradayım? Allah'ım bana yardım et.' yazıyordu. Bu aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle, defol git nereye gidiyorsan. Ama bunu yazma. Aldatıldığımı sanmıyorum. Bu durum aldatmadan da berbat. 'Benim burada ne işim var?' diyor kız. 7 aydır koynumdasın. Kıza öyle bir aşığım ki bunları hiç düşünmedim"







