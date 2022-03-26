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    Serdar Ortaç'ın zor anları

    Dün gece Etiler'de sahne alan ünlü sanatçı Serdar Ortaç mekan çıkışında objetiflere takıldı. Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Ortaç'ın aşırı sıvı tüketiminden dolayı altına kaçırdığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 15:48
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    Serdar Ortaç'ın zor anları

    Serdar Ortaç dün gece Etiler Sahne İstanbul’da verdiği konser sonrası kameralara takıldı.

    Aşırı derecede yorgun olan Ortaç yürümekte zorluk çekince yardımcıları koluna girdi.

    "POPUN KRALI BENİM"

    Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlan Ortaç “Popun kralı benim. Kraliçesi de Hande var Demet var, Gülşen var kraliçe dolu. Hatta Ajda Pekkan var ama popun kralı benim. Tarkan’da kral, o da kral.” dedi.

    AŞIRI SIVI TÜKETİMİNDEN ALTINA KAÇIRDI

    Levent’teki stüdyosunu da satan Ortaç “Küçülmek için sattım, daha az masrafım olsun diye tamamen stüdyoyu kapattım” diye konuştu.

    Pantolonundaki ıslaklık dikkat çeken Serdar Ortaç’ın aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı görüldü.

    Serdar Ortaç ın zor anları #1


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