Serdar Ortaç'tan çocuk açıklaması: Kaç tane olacaktı, kürtaj oldular

Konser öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, babalığın kendisinden geçtiğini belirterek, "Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı hep kürtaj oldular" dedi.

Önceki akşam konser öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Serdar Ortaç, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Baba olma isteği bilinen 51 yaşındaki Serdar Ortaç, artık kenisinden geçtiğini söyledi.

Bu zamana kadar birçok kez baba olma şansını elde ettiğini, fakat kürtaj nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirten Ortaç şu ifadeleri kullandı:

"Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık... İstemediler.”

"İSTEMEDİLER, GENÇLERDİ"

Kürtaj olanların arasında bilinen isimlerin de olduğunu belirten Ortaç, “Var, kaç tane oldu... İstemediler, gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum.'' yanıtını verdi.

İsim vermekten kaçınan Ortaç, “Sizden habersiz kürtaj olan oldu mu?” sorusuna ise ''Tabii. Olmaz mı...'' cevabını verdi.