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    Serdar Ortaç'tan evinin önündeki dizi ekibine tepki

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sabah karşı 5'te konserden eve döndükten sonra karşılaştığı manzaraya isyan etti.
    • 07.11.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 19:29
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    Serdar Ortaç'tan evinin önündeki dizi ekibine tepki

    Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından video paylaşan Ortaç, ağzını bozdu.

    Konserden evine sabaha doğru dönen Serdar Ortaç, evinin önünde gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı.

    Videoyu kısa süre sonra kaldıran Ortaç, dizi ekibine bağırdığı anları kayda aldı.

    "Açık büfe koymuşlar evimin önüne"

    "Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar" diyen Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

    "5'te geldim konserden 5'te. 3 saat uyudum, MS hastası adamım ben. MS hastası adama yaptıklarına bak lan. Ulan gidin başka yere kurun restoranınızı"

    Serdar Ortaç'tan evinin önündeki dizi ekibine tepki VİDEO

    Serdar Ortaç tan evinin önündeki dizi ekibine tepki #1

    Serdar Ortaç tan evinin önündeki dizi ekibine tepki #2


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