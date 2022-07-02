Müzik yasağının 00.00'da başlaması nedeniyle gösterilen tepkileri eleştiren Serdar Ortaç, sahne için 2 saatin yeterli olduğunu ifade etti.

Pandemi sürecinde uygulanan müzik yasağının henüz kaldırılmaması nedeniyle bir grup müzisyen duruma tepki gösteriyor.

Şarkıcı Serdar Ortaç da, 00.00'dan itibarıyla uygulanan müzik yasağına yönelik bir yorum yaptı.

Sahne için 2 saatin yeterli olduğunu belirten Serdar Ortaç, her şeye baş kaldırmaya gerek olmadığını söyledi.

"Her şeye baş kaldırmaya gerek yok"

Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yayınladığı videoda, "Bu müzik yasağı konusunda bence orta yolu bulabiliriz. Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp 00.00'da sahneden inebiliriz. 2 saat yeterli bence, o yüzden biraz daha sinirlenmeden akl-ı selim düşünelim. 22.00'de çıkalım, 00.00'da inelim yeter yani. Çok şey yapmaya gerek yok, sinirlenmeye..." ifadeleri yer aldı.

Serdar Ortaç'tan müzik yasağı yorumu VİDEO

