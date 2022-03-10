Serel Yereli, ağzını bozdu

Serel Yereli, jartiyerli pozlarına kötü yorum yapanalra cevap verdi.

türkiye'yi terk eden ve iki yıldır Londra'da yaşayan eski oyuncu yeni şarkıcı Serel Yereli, dün Instagram hesabından yeni şarkısına çekeceği klibin kamera arkası görüntülerini paylaşmıştı.

Türk takipçilerden gelen kötü yorumları görünce çileden çıkan Yereli, jartiyerli pozlarıyla iligli açıklama yaptı.

"TÜRKİYE BEYNİMİ S..Tİ"

Serel Yereli şarkının cinsellik üzerine olduğu için doğal olarak klibin de böyle olduğunu anlattı. Ünlü isim "Şarkının konusu seks ve cinsellik zaten. Seksüel problemlerimi anlattım bu problemler Türkiye'den kaynaklıydı" dedi.

Hızını alamayan Serel Yereli "Türkiye beynimi s..ti" şeklinde ifadelerde bulunarak herkesi şaşırttı.