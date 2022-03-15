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    Serel Yereli, havuzda

    sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Serel Yereli, şimdi de havuzda poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 09:30
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    Serel Yereli, havuzda

    Türkiye'yi ve oyunculuğu bırakıp İngiltere'de kendine başka bir hayat kuran Serel Yereli, gündemden düşmüyor.

    Her yaptığı ve her söylediği olay olan Yereli, konusunun cinsellik olduğunu söylediği şarkısının klip çekiminden sonra stres atmak için harekete geçti.

    REPLİK PAYLAŞTI

    Arkadaşlarıyla havuz keyfi yapan Yereli, Gibi dizisinin popüler repliği "Ben senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" notunu da fotoğraf altına ekledi.

    Kusursuz fiziğini yine gözler önüne seren Sereli'ye takipçilerinden yorum yağdı.

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