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    Seren Serengil beğenilmedi

    Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil uzun yıllar sonra Batum’da sahne aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 08:21
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    Seren Serengil beğenilmedi

    Uzun zamandır sahnelere çıkmayan Seren Serengil, en son konserini Batum'da verdi. Serengil, sosyal medya hesabından Batum sahnesiden beyaz elbisesiyle fotoğraflarını paylaştı.

    Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından beri sağlık sorunlarıyla boğuşan, 43,5 kiloya kadar düşüp ameliyat olan ve 3 kilo alabilen Seren Serengil, sahne fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı.

    KOLUNU SORDULAR

    Serengil'in sahneden paylaştığı fotoğraflara yorum yağdı. Serengil, bir fotoğrafta adeta kolunu sildi.. Bir takipçisin ünlü şarkıcıya "Kolun nerede" yazması dikkat çekti.

    SEREN KENDİNİ BEĞENDİREMEDİ

    Seren Serengil'e bazı takipçilerinden "Sesin yok" yorumları yağarken bazı kullanıcılar ise sahne tarzını ve saç modelini beğenmedi.

    Seren Serengil beğenilmedi #1

    Seren Serengil beğenilmedi #2


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