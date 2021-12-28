Seren Serengil, ünlü fenomen Merve Taşkın'ın verdiği pozlar hakkında konuştu.

Cesur ve müstehcen sosyal medya paylaşımları ile çok konuşulan Merve Taşkın'ın, Amsterdam'daki seks müzesinden paylaştığı pozlar başını yaktı ve 5 ay hapis cezası aldı.

Söylemezsem Olmaz programında bu sabah bu konu tartışıldı. Taşkın'ın verdiği pozları değerlendiren Bircan Bali ve Seren Serengil, "Herkes istediğini giymeli." dedi.

"DEKOLTE GİYMEK TEŞHİRCİLİK DEĞİL"

Serengil konuyla ilgili; "Dekolte giymek teşhircilik değildir. Para karşılığı aşk yapan kadınların vitrininde gidip fotoğraf çektirdiğin zaman orada gidip bunları yaparsan birisi de 'bu kadar da değil' der sana." diye konuştu.

Taşkın'a açılan dava ile ilgili konuşan Arto, "Ben böyle şeylerden sizler adına korkarım. Yani yarın sana böyle giyindiğin için bir şey denilse ne olacak" deyince Seren Serengil, cevap verdi:

Seren Serengil: Ben Cumhuriyet kadınıyım VİDEO



"KİMSE BANA KARIŞAMAZ"

"Kimse öyle bir şey yapamaz, yer yerinden oynar. Ben Cumhuriyet kadınıyım omuzumu da açarım. Benim nasıl giyineceğime yıllar önce karar verilmiş zaten. Ben kıyafet kurallarını bilerek büyüdüm. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.

Türkiye'de hiçbir ülkede olmayan özgürlük var. Herkes kendi sınırını ve hukukunu biliyor. Bizim başörtülü arkadaşlarımız da var bizim gibi yıllar önce Atatürk'ün kıyafet devrimi yaptığı tarihten itibaren o usulde yaşayan Türk kadınları da var. Kimsenin kıyafetine karışmamalı herkes özgür."















