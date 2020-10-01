Seren Serengil: Ben haberimin arkasındayım

Seren Serengil, kendisini yalanlayan Hakan Altun'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Seren Serengil, dün sunucusu olduğu programın canlı yayında Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi.

"ANNEMİN BİR YAKINI SÖYLEDİ"

Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi. Bu iddialara ilk cevap Hakan Altun'dan geldi. Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" demişti.

HAKAN YALANLADI

Bu iddialar üzerine ilk açıklamayı Hakan Altun yaptı. Sanatçı aşk haberlerini yalanlayarak "Ajda hanımla müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur." dedi.

"AŞKIN ÜSTÜ ÖRTÜLMEZ"

Serengil de aşkı yalanlayan Altun'dan sonra Instagram hesabından ortaya attığı iddia ile iligli bir paylaşım yaptı. Serengil, "Yaptığım her haberin arkasındayım. İnsanlar yaşadıklarının arkasında değillerse o onların bileceği iş. Aşk o kadar güzel ki örtülmesi değil, sahiplenilmesi gereken bir şeydir." dedi.