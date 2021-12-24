Seren Serengil: Benim anneannem Katolik

Anneannesinin Katolik olduğunu söyleyen Seren Serengil, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Şu sıralar yaşadığı sağlık sorunlarıyla sürekli gündeme gelen Seren Serengil, ameliyattan sonra evine döndü.

Seren Serengil, Noel kutlamasını da evinde dinlenirken ihmal etmedi. Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıp "Merry Christmas" yazınca bazı takipçilerinden tepki gördü.

TEPKİ ALDI

"Onun yerine cumanız mübarek olsun de" yorumları yağınca ünlü isim, bu yorumlara yanıt verdi.

"BENİM ANNEANNEM KATOLİK"

Serengil, yaptığı açıklamada "Benim anneannem Katolik, annem çocukluğumdan beri hem kiliseye hem camiye götürmüştür. Anne tarafım ve baba tarafımın dini inanç gelenek göreneklerini harmanlanmış bir şekilde benimsemişimdir, çocukluğumdan beri böyle." dedi.