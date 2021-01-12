Seren Serengil: Çocuk reyonundan giyinir oldum

Kilo verme uğruna defalarca ameliyat masasına yatan Seren Serengil, 46 kiloya düştüğünü açıkladı.

2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan sunucu Seren Serengil, 3,5 ayda 25 kilo verdi.

Hızla verdiği kilolar ile dikkat çeken Serengil, Yaşar İpek'le olan evlilik döneminde çocuk sahibi olmak istediği için hormon tedavisi gördü ve tekrar kilo almaya başladı.

Serengil, aldığı bu kiloların ardından ikinci kez ameliyat masasına yattı.

46 KİLOYA DÜŞTÜ

Ameliyatın ardından gün geçtikçe daha da zayıflayan ve sağlık problemleri yaşamaya başlayan sunucu, son dönemlerde 46 kiloya düştü.

Serengil'in son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

"ÇOCUK REYONUNDAN GİYİNİYORUM"

Sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulunan Serengil de "Şu an 34 beden bile büyük geliyor. 10 kilo fazlam var diyordum, şimdi çocuk reyonundan giyinir oldum." diye konuştu.