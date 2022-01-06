Seren Serengil: Ebru Gündeş fakire bakmaz

Seren Serengil, eski eşi Yaşar İpek'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Ebru Gündeş hakkında konuştu.

O Ses Türkiye'de jüri olan Ebru Gündeş'in, Yaşar İpek ile aşk yaşadığı gündeme geldi. Aşk iddiası İpek tarafından yalanlandı. Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil ise bu aşk dedikodusuyla ilgili sessiz kalmadı.

"EBRU BAKMAZ"

Seren Serengil, konuya dair "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz, eskiden bakıyordu." dedi.

"GÜNDEM YARATMAK İSTİYORLAR"

Seren Serengil, diğer yorumunda ise "Bazen de bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor sonradan da yalanlanıyor." dedi. Seren Serengil ve Yaşar İpek evliliği olaylı bitmişti.

Serengil, İpek'in kendisini darbettiğini söyleyip, videolar yayınlamıştı. Sisi ise geçtiğimiz günlerde, Serengil'in eski kocasına hala aşık olduğunu iddia etmişti.