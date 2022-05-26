Seren Serengil, Ece Erken'i sildi

Seren Serengil, zor günlerinde hiç yanından ayrılmadığı arkadaşı Ece Erken ile küstü.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy’de sahibi olduğu restoranda 27 Ocak akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eşinin ani vefatıyla zor günler geçiren ünlü sunucunun en büyük destekçilerinden biri şarkıcı Seren Serengil olmuştu.

Erken'i bir an olsun yalnız bırakmayan ve destek olan Serengil'in sosyal medya hamlesi herkesi şaşırttı.

"Öyle uygun gördüm"

Serengil, Instagram hesabından Ece Erken'i takip etmeyi bıraktı. Konuyla ilgili bir takipçisinin sorusuna da "Öyle uygun gördüm" cevabını verdi. Bu hamle sonrası Erken de Serengil'i takip etmeyi bıraktı.

Alişan'a gitti araları bozuldu

.İkilinin arasının Ece Erken'in ilk olarak 'Söylemezsem Olmaz' yerine Alişan'ın programına konuk olması nedeniyle açıldığı iddia ediliyor.

Birkaç gün önce de ekranlara döneceğini açıklayan Erken, yaşadığı büyük acının ardından Alişan'ın programına konuk oldu. Erken canlı yayında da "Daha hazır değilim aslında ama sen olduğun için geldim. Bizim hukukumuzu tüm Türkiye" biliyor demişti.