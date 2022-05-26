Petrol
111.34
0.20%
Euro
17.5637
0.54%
Dolar
16.4239
0.36%
Altın
973.41
-0.14%
Borsa
2418
-1.78%
Bitcoin
491.613
1.57%
BTXN Coin
13.29
0.00%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Seren Serengil, Ece Erken'i sildi

    Seren Serengil, zor günlerinde hiç yanından ayrılmadığı arkadaşı Ece Erken ile küstü.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 08:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seren Serengil, Ece Erken'i sildi

    Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy’de sahibi olduğu restoranda 27 Ocak akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eşinin ani vefatıyla zor günler geçiren ünlü sunucunun en büyük destekçilerinden biri şarkıcı Seren Serengil olmuştu.

    Erken'i bir an olsun yalnız bırakmayan ve destek olan Serengil'in sosyal medya hamlesi herkesi şaşırttı.

    "Öyle uygun gördüm"

    Serengil, Instagram hesabından Ece Erken'i takip etmeyi bıraktı. Konuyla ilgili bir takipçisinin sorusuna da "Öyle uygun gördüm" cevabını verdi. Bu hamle sonrası Erken de Serengil'i takip etmeyi bıraktı.

    Seren Serengil, Ece Erken i sildi #1

    Alişan'a gitti araları bozuldu

    .İkilinin arasının Ece Erken'in ilk olarak 'Söylemezsem Olmaz' yerine Alişan'ın programına konuk olması nedeniyle açıldığı iddia ediliyor.

    Birkaç gün önce de ekranlara döneceğini açıklayan Erken, yaşadığı büyük acının ardından Alişan'ın programına konuk oldu. Erken canlı yayında da "Daha hazır değilim aslında ama sen olduğun için geldim. Bizim hukukumuzu tüm Türkiye" biliyor demişti.

    Seren Serengil, Ece Erken i sildi #2


    İlginizi Çekebilir

    PKK, Duhok'ta televizyon kanalına roket attı
    Dünya

    PKK, Duhok'ta televizyon kanalına roket attı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    'İsveç ve Finlandiya konusunda uzlaşmak için çalışıyoruz'
    Dünya

    'İsveç ve Finlandiya konusunda uzlaşmak için çalışıyoruz'

    Görüş Bildir