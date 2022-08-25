Seren Serengil: Gülşen din ve ahlak dersi alsın

Seren Serengil, konserinde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyen Gülşen'e tepki gösterdi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri olan Gülşen'in, nisan ayında sahnede yaptığı bir konuşma gündem oldu.

Sahnede bir kişiyi eleştiren Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde." dedi. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, re'sen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

"Ben sapık görmedim"

Twitter gündeminde birinci sırada yer alan Gülşen'e bir tepki de Seren Serengil'den geldi. Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen Serengil, "Bir zahmet. Oraya din ve ahlak dersi alan pırıl pırıl kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir okuldur. Bugüne kadar sapık çıktığını hiç görmedim. Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir." dedi.