Seren Serengil, Gülşen'i eleştirdi

Geçtiğimiz hafta kalçasına kadar transparan elbise giyen Seren Serengil, Gülşen'e demediğini bırakmadı.

Yeni albüm çıkarmaya hazırlanan Gülşen'in lolipop yaladığı kapak pozu sosyal medyada paylaşılmış ve çok konuşulmuştu.

Arto ve Seren Serengil Gülşen'i yerden yere vurdu, Ünlü şarkıcı için şaşırtan ifadeler kullanan ikili, demediğini bırakmadı.

"ÇOK ÇİRKİN ARTIK"

Serengil pozları konuşurken şarkıcıya porno yıldızı imasında bulunarak "Amsterdam'da bir kafede masanın üstüne kötü bir dergi gördüm. İğrenç, kapaktaki kadın aynı poz sadece göğüs uçlarını kapamış. Çok çirkin artık... Çok utanç verici.

"BUNUN ÖTESİ FİLM"

Bunlar artık kocası çok geniş olmak lazım. Lolipop'taki şey yıldızı gibi derler ya şey yıldızı gibi. "Bunun ötesi bunun filmi. Bunun klibini düşünemiyorum" dedi.

Arto ise Serengil'e destek vererek "Açık ilişki mi yaşıyor acaba?" dedi.