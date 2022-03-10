Euro
16.25
-0.05%
Dolar
14.67
0.16%
Altın
935.57
-0.33%
Borsa
2043
1.56%
Bitcoin
579.002
-3.61%
BTXN Coin
38.20
0.65%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Hafif kar 1 C

    Seren Serengil, Gülşen'i eleştirdi

    Geçtiğimiz hafta kalçasına kadar transparan elbise giyen Seren Serengil, Gülşen'e demediğini bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seren Serengil, Gülşen'i eleştirdi

    Yeni albüm çıkarmaya hazırlanan Gülşen'in lolipop yaladığı kapak pozu sosyal medyada paylaşılmış ve çok konuşulmuştu.

    Arto ve Seren Serengil Gülşen'i yerden yere vurdu, Ünlü şarkıcı için şaşırtan ifadeler kullanan ikili, demediğini bırakmadı.

    "ÇOK ÇİRKİN ARTIK"

    Serengil pozları konuşurken şarkıcıya porno yıldızı imasında bulunarak "Amsterdam'da bir kafede masanın üstüne kötü bir dergi gördüm. İğrenç, kapaktaki kadın aynı poz sadece göğüs uçlarını kapamış. Çok çirkin artık... Çok utanç verici.

    "BUNUN ÖTESİ FİLM"

    Bunlar artık kocası çok geniş olmak lazım. Lolipop'taki şey yıldızı gibi derler ya şey yıldızı gibi. "Bunun ötesi bunun filmi. Bunun klibini düşünemiyorum" dedi.

    Arto ise Serengil'e destek vererek "Açık ilişki mi yaşıyor acaba?" dedi.

    Seren Serengil, Gülşen i eleştirdi #1

    Seren Serengil, Gülşen i eleştirdi #2

    Seren Serengil, Gülşen i eleştirdi #3

    Seren Serengil, Gülşen i eleştirdi #4

    Seren Serengil, Gülşen i eleştirdi #5

    Seren Serengil, Gülşen i eleştirdi #6

    Seren Serengil, Gülşen i eleştirdi #7


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Koronavirüs testi pozitif olanlar, sınava girebilecek
    Gündem

    Koronavirüs testi pozitif olanlar, sınava girebilecek

    Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Çıldır Gölü’nde dirft yaptı
    Magazin

    Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Çıldır Gölü’nde dirft yaptı

    Görüş Bildir