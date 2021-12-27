Seren Serengil, günler sonra yayına çıktı

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Seren Serengil, ekranlara geri döndü. Sağlık durumu hakkında konuşan sunucu, “İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Benim de hatam var burada” dedi.

Mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Seren Serengil, 43.5 kiloya kadar düşmüş, organları iflas etme noktasına gelmişti.

Bir süredir serumla beslenen 50 yaşındaki sunucu, 17 Kasım Cuma günü ameliyat masasına yattı.

GÜNLER SONRA YAYINA ÇIKTI: BENİM DE HATAM VAR

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına yavaş yavaş kavuşan Seren Serengil, günler sonra “Söylemezsem Olmaz” programındaki yerini aldı.

Doktoruyla beraber canlı yayında ameliyat sürecini anlatan sunucu “Çocuğumu kaybetmişken, 76 kiloydum. İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Benim de hatam var burada. Benim tanıdıklarımın hiç birisi obez değildi, bu ameliyatı yaptırdıklarında. Son derece erteleyen umursamayan bir yapım vardı benim.” dedi.

Seren Serengil günler sonra canlı yayında VİDEO

"YANLIŞ AMELİYATI YAPAN DOKTORLA HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Yemek yiyebildiğini dile getiren Serengil, “Sizlerde benim ailemsiniz herkes her şeyi biliyor. Baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum. Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım. Yemek yiyorum şimdi. 'Aaa, fenalaşmadım. Saniyesinde tuvalete gitme gereği duymadım' diyorum. Kesinlikle yanlış ameliyatı yapan doktorla hukuki süreç devam ediyor.” diye konuştu.

“TAM ANLAMIYLA İYİLEŞMESİ 1,5 YIL SÜRECEK”

Serengil'in ameliyatını gerçekleştiren Dr. Alper Çelik ise “İki durum söz konusu... Gerçekten hatalı bir işlem olabilir ya da hastanın bünyesi kaldıramıyor olabilir. Belli bir aşamadan sonra bu hastalıklar geri dönülemez hale geliyor. İnce bağırsakların çok ciddi bir kısmı devre dışı bırakılmış. Oradaki problemi hemen düzelttik. Alt mideyi bulmak için 30-45 dakika uğraştık. Alt mide ile üst mide arasındaki bağlantı kapatılmıştı.





Gıda sadece üst mideye giriyordu. İnce bağırsağın uzunluklarını ölçünce ve devre dışı bırakılanları görünce ince bağırsakları hemen düzelttik. Birkaç ay sonra karaciğer iyileşecek bünye güçlenecek riskler azalmış olacak. Bu yapılan işlemler hayatınıza da engel olmayacak. Alt midesiz de devam edilebiliyor. Bizim hedefimiz 55 kilo. Şu an ki ameliyatımız daha frenleyici olacaktır. Seren Hanım’ın tam anlamıyla iyileşmesi 1,5 yıl sürecek.” dedi.