Seren Serengil, Hadise'ye Reza'yı hatırlattı

Hadise'nin hamilelik açıklaması Seren Serengil'i kızdırdı.

Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Hadise karnını çantasıyla kapatınca gündeme hamilelik iddialarını getirmişti.

Hamilelik iddialarını yalanlayan Hadise, "Hamile değilim. Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" diyerek yalanlamıştı.

Reza hatırlatması

Hadise "Örf ve adetlerimiz var" deyince Seren Serengil kendini tutamadı.

Serengil her fırsatta hedef aldığı Hadise'yle ilgili Instagram'da şunları yazdı: "Örf ve adetlere uygun evlilikleri olan bir çift olan Ebru ve Reza çifti buna ne derlerdi acaba?'







