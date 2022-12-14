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Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti

Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti

Sunucusu olduğu programda partneri Bircan Bali ile kavga eden Seren Serengil'in çenesi tutuldu.