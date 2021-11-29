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    Seren Serengil: Kan beynime pompalanmıyor

    Zayıflamak için sağlını riske atan ve üst üste ameliyatlar geçiren Seren Serengil, Dumping Sendromu yüzünden zor günler geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 15:11
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    Seren Serengil: Kan beynime pompalanmıyor

    Mide küçültme ameliyatından sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, canlı yayında son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Serengil, 6 ayda 4,5 santimetre boydan kaybettiğini ve karaciğerinde de sorun olduğunu açıkladı.

    "ERİYORUM"

    Serengil açıklamasında, "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi.

    "KORKUYORUM"

    Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 santimetre boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum. Sizin için köpeklerim için iyi olmaya çalışacağım." dedi.

    Seren Serengil: Kan beynime pompalanmıyor VİDEO

    Seren Serengil: Kan beynime pompalanmıyor #1

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