Seren Serengil, Kerem Tunçeri ile 15 yıl önce aşk yaşadığını ancak ayrılıp başka biriyle evlendiğini söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in, Kerem Tunçeri itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Serengil, geçtiğimiz aylarda Hande Taşkın'a attığı mesajların ifşa olması nedeniyle dava açan Kerem Tunçeri ile ilgili bir itirafta bulundu.

"KEREM'DEN AYRILIP BAŞKA BİRİYLE EVLENDİM"

15 yıl önce Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip başkasıyla evlendiğini açıklayan Serengil, canlı yayında şunları söyledi:

"Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu. Biz ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim"

Seren Serengil: Kerem Tunçeri'yi terk edip başkasıyla evlendim ViDEO



"KEREM AYRILIĞA ÇOK ÜZÜLDÜ"

Tunçeri ile ilişkisini bitirdiği için çok üzüldüğünü belirten Serengil, "Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi' dedi.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI İFŞA OLDU

Kerem Tunçeri, geçtiğimiz aylarda model Hande Taşkın’a mesajlar attı. Genç kadın da bunları ifşa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Tunçeri, Taşkın’ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, model hakkında ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal etme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.