Petrol
111.28
3.10%
Euro
16.37
0.04%
Dolar
14.80
0.06%
Altın
917.14
0.35%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
605.140
-1.81%
BTXN Coin
39.28
0.40%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 3 C

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam

    Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sahnede giydiği dekolteli kıyafetleri eleştirenlere cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 07:39
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 07:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam

    Sahnelere geri sönen Seren Serengil, konser maratonuna devam ediyor. Son olarak sahne aldığı mekanda giydiği beyaz kıyafetiyle gündeme gelen Serengil bu sefer de Gülşen'in, konserde bir davetlisinin yaptığı hareketle ilgili konuştu.

    17 yıl sonra sahnelere dönerek zor bir işi başardığı hatta yeni nesle hitap ettiğini söyleyen Serengil şöyle konuştu:

    "Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an.

    "BEN HEP DEKOLTE GİYERDİM"

    Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor"

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam #1

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam #2

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam #3

    Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam #4


    İlginizi Çekebilir

    Piyade birliklerinin silahı havan, dron ile birleştirildi
    Gündem

    Piyade birliklerinin silahı havan, dron ile birleştirildi

    KKTC’de, son 46 yılın en soğuk mart ayı
    Dünya

    KKTC’de, son 46 yılın en soğuk mart ayı

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Trmedia

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Görüş Bildir