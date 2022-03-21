Seren Serengil: Müşterimin kucağına oturmam

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sahnede giydiği dekolteli kıyafetleri eleştirenlere cevap verdi.

Sahnelere geri sönen Seren Serengil, konser maratonuna devam ediyor. Son olarak sahne aldığı mekanda giydiği beyaz kıyafetiyle gündeme gelen Serengil bu sefer de Gülşen'in, konserde bir davetlisinin yaptığı hareketle ilgili konuştu.

17 yıl sonra sahnelere dönerek zor bir işi başardığı hatta yeni nesle hitap ettiğini söyleyen Serengil şöyle konuştu:

"Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an.

"BEN HEP DEKOLTE GİYERDİM"

Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor"



