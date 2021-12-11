Seren Serengil: Organlarım kötü durumda

Dumping Sendromu ile başa çıkmaya çalışan Seren Serengil, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ile ilgili açıklama yapan sunucu, “Organlarım kötü durumda” dedi.

Zayıflamak için geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, hastaneye kaldırıldı.

Serengil’in karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

“ORGANLARIM KÖTÜ DURUMDA”

Hastaneye yatan Serengil, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sunucu, “Hastaneye yatırılmam ve damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor. Organlarım kötü durumda” dedi.

“DAMARDAN BESLENMEYE DEVAM EDECEĞİM”

“Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim” diyen Serengil, şöyle devam etti:

“Dün gece nefes alamadım, gece uykumdan uyandım ama bugün daha iyiyim. Dualarınız için teşekkür ederim. Aldığım serum kadar iyi hissettiriyor.”