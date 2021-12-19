Seren Serengil, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Serengil, “Uçurumun kenarından döndüm” dedi

2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan 50 yaşındaki şarkıcı Seren Serengil, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu duyuran şarkıcı, 2 gün önce 6 saat süren bir ameliyat geçirdi.

'Dumping sendromu'yla mücadele eden Serengil, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili hayranlarına bilgi verdi.

“AĞRILARIM VAR”

Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile hastane koridorunda çekilen bu karesini yayınlayan Serengil, “Bugün daha iyiyim... Kan torbam ve direnlerim yarın çıkacak. Saatte bir yürüyorum. Sağ olsun Mustafa Rahman Tohma bakıyor, yürütüyor, yediriyor ve tuvalet yaptırıyor. Ameliyatım dualarınızla iyi geçmiş, doktorum söyledi. Bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı ağrılarım var.” dedi.

“UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜM”

Ameliyatını gerçekleştiren doktoruna ve ekibine teşekkür eden Seren Serengil, “Uçurumun kenarından döndüm Şükür hayattayım... Zorlu bir yolculuk beni bekliyor olsa da buna da şükür. En azından hayattayım.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Rahman Tohma da kendilerini hastanede ziyaret eden bir arkadaşının çektiği bu fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

“BOYUM 4 SANTİM KISALDI”

43,5 kiloya kadar düşen Serengil, daha önce “Pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum 4 santim kısalmış. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye, inanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var. Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor beyne, kalbime kan gitmiyor, nefes alamıyorum.” şeklinde konuşmuştu.