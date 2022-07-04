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    Seren Serengil vasiyet videosu çekti

    Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan Seren Serengil, vasiyet videosu çektiğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:14
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    Seren Serengil vasiyet videosu çekti

    Seren Serengil, zayıflık uğruna bıçak altına yatmıştı. Seren Serengil, geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43 kiloya kadar düşerek adeta ölüm kalım savaşı vermişti.

    Zor toparlandı

    Dumping sendromuna yakalanan ve organları iflas etmenin eşiğinden dönen Seren Serengil, hızla toparlandı.

    "Noy Noy'u düşündüm"

    Bir mekanda sahne alan Serengil, ölümle burun buruna gelmesiyle ilgili konuştu: "Ne annemi düşündüm ne başka şeyi. Tohma'yı arkamdan üzüleceği için düşündüm ama onun bir ailesi var, alışacaktı. Ama gözüm köpeklerim için arkada kalacaktı. Noy Noy ben olmayınca elbise dolabına saklanıyor, yemiyor, içmiyor. Ölürdü herhalde.

    Seren Serengil vasiyet videosu çekti #1

    "Hayat kısa"

    Arkadaşlarıma vasiyet videoları çektim. Ölüme gidecek kadar hayatımı tehlikeye atmaya değer miydi? Çok düşündüm. Şimdi umurumda değil, bak pizzaları yiyorum. Çünkü hayat o kadar kısa ki"

    Seren Serengil vasiyet videosu çekti #2


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