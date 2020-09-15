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    Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasında sular durulmuyor

    Birbirlerinden hiç hoşlanmayan Lerzan Mutlu ile Seren Serengil, mahkemede görüşecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 08:41
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    Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasında sular durulmuyor

    Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim sürüyor.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Mutlu 400 bin TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanırken; Serengil ise annesi Nevin Teoman’la ‘hakaret ve iftira’ suçlamalarıyla şarkıcıya 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Mutlu’nun, şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

    SES KAYDI YOLLADI

    Şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden meslektaşı Seren Serengil’le tartışma yaşadı. İkilinin arkadaşı Gülşah Saraçoğlu, Serengil’e olanları sordu. Serengil, Saraçoğlu’na, ünlü şarkıcıyı hedef alan sinkaflı sözlerin sarf edildiği bir ses kaydı gönderdi. Gülşah Saraçoğlu, bu kaydı Lerzan Mutlu’ya gönderdi. Savcılığa başvuran Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti.

    Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasında sular durulmuyor #1

    Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasında sular durulmuyor #2

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