Seren Serengil ve Lerzan Mutlu mahkemede karşı karşıya geldi

Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

Ünlü modacı Gülşah Saracoğlu'nun telefonuna, şarkıcı Lerzan Mutlu'ya hakkında hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen sunucu Seren Serengil'in, 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 55.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Seren Serengil ve taraf avukatları hazır bulundu.

"GÜLŞAH'IN GÖRÜŞMESİNE SİNİRLENDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Seren Serengil, "Sayın Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iftirasında bile bulunmuştur. Bütün bu çirkinliği yapan kadının, arkadaşımla görüşmesine içerlediğimden, onun bana atmış olduğu mesaja cevaben söyledim. Kendisinden özellikle bu olaydan dolayı bahsetmiş değilim.

Kaldı ki bu görüşme arkadaşımla aramızda özel bir görüşmedir. Olay günü ben kesinlikle şikayetçinin ve tanıkların bir arada olduğunu bilmiyordum. Amacım söz konusu ses kaydını Gülşah Saraçoğlu'na iletmekti. Şikayetçi ve diğer tanıklara iletme kastım yoktu. Ses kaydı Gülşah Saraçoğlu'na sitemden ibarettir. Yine 'motor' sözü ile ilgili kimseyi hedef alarak bu paylaşımı yapmadım. Şikayetçiyi kastetmedim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

BERAATİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'hakaret' olduğu iddia edilen sözlerinde iletme kastının bulunmadığını ve akabinde 'hakaret' suçunun unsurlarının oluşmadığını, sanığın doğrudan muhatabının da açık ve anlaşılır bir şekilde belli olmadığını belirterek sanık Seren Serengil'in beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.