‘Söylemezsem Olmaz’ programında açıklamalarda bulunan Seren Serengil, “Zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak” dedi.

Beyaz TV ekranlarında, Bircan Bali ve Seren Serengil’in sunumuyla yayınlanan magazin programı ‘Söylemezsem Olmaz’ , magazin dünyasına yönelik sıcak haberleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Programa son olarak Seren Serengil’in ‘zina’ açıklamaları damga vurdu.

Serengil, ‘Söylemezsem Olmaz’ programının bitmesinin ardından, evli adamlarla birlikte olan kadınları rezil eden bir program yapmak isteğini dile getirdi.

“REZİL EDECEK BİR PROGRAM YAPMAK İSTİYORUM”

Zina yasası çıkmadığı takdirde birçok kişinin evliliğinin sona ereceğini belirten Serengil, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu programı sonlandırdıktan sonra kocaların aldattığı kadınları yakalayıp, rezil edecek bir program yapmak istiyorum.”





“İKİNCİ KADINLARI YAKALAYIP REZİL EDECEKSİN”

Bircan Bali, “İkinci kadınları yakalayıp rezil edeceksin, çok mantıklı. Uğur Dündar’ın Arena’sı gibi. Metres arenası.” dedi.

Seren Serengil: Zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak VİDEO



“HERKESİN YUVASI YIKILACAK”

Serengil ise, “Aynen, çünkü bu zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak.” ifadelerini kullandı.